’Dader Japan kondigde bloedbad aan’

„Ik kan de levens van 470 gehandicapten uitwissen”, schreef de 26-jarige Satoshi Uematsu in februari in een brief aan de voorzitter van het Japanse parlement. „Ik wil een wereld waarin zwaargehandicapte mensen, die niet zelfstandige thuis kunnen wonen en niet meedoen in de maatschappij, uit het leven kunnen stappen.”

Uematsu kondigde in zijn brief ook aan dat hij tijdens een nachtdienst 260 cliënten zou vermoorden. De oud-medewerker van de instelling waar de slachtoffers vielen werd direct vastgezet en opgenomen. Vermoedelijk is hij na zijn vrijlating begin maart niet meer in de gaten gehouden.

In de nacht van maandag op dinsdag dook Uematsu weer op bij de instelling en richtte een bloedbad aan. Hij gaf zichzelf na zijn daad over aan de politie.