Vakantie voorbij, maandag weer gezellig in de file...

Twee weken geleden was in Zuid-Nederland de schoolvakantie al voorbij, gevolgd door Noord-Nederland vorige week. Voor Midden-Nederland liep de zomervakantie dit weekend ten einde. Dat er alweer veel mensen terug zijn van vakantie was de afgelopen week goed te merken aan de drukte op de wegen, stelt Rijkswaterstaat.

Veilig Verkeer Nederland vraagt bij het eind van de vakantie altijd aandacht voor schooljeugd. In de ochtendspits zijn in deze periode veel meer fietsers en voetgangers onderweg. In totaal reizen er anderhalf miljoen scholieren tussen huis en school. Volgens VVN vallen er vlak na de zomervakantie bijna twee keer zoveel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar.