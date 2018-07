Na ’Nice’ weer twee arrestaties

Geen van de vijf die eerder werden opgepakt, was bekend bij de Franse inlichtingendiensten. Een bron binnen justitie deelde dinsdag mee dat de twee jongste aanhoudingen maandag zijn verricht. Over de identiteit van het duo is niets bekendgemaakt.

Na de aanslag claimde Islamitische Staat dat Bouhlel 'een soldaat van de organisatie' was.