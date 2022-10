Oorlog in Oekraïne Dag 221 van de invasie LIVE | Zelenski na succes in geannexeerd gebied: de Oekraïense vlag zal overal weer wapperen

Kopieer naar clipboard

President Volodymyr Zelenski tijdens een veiligheidsberaad in Kiev deze week. Ⓒ ANP / AFP

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. De Russen krijgen het zwaar te verduren in de net geannexeerde regio’s in het noordoosten van het buurland. Kiev is allerminst van plan om de strijd af te schalen. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.