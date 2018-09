COA op lijst van topwerkgevers

Het bestuursorgaan was tijdens de asielcrisis van vorig jaar mikpunt van woede voor veel Nederlanders die zonder dat ze geraadpleegd waren een noodopvang in hun gemeente kregen. En niet alleen bewoners, ook lokale bestuurders waren niet blij met hoe het COA communiceerde. Ex-directeur Nurten Albayrak is daarbij veroordeeld wegens valsheid in geschrifte.

De meer dan 1500 medewerkers van het orgaan zijn echter wél blij met hun werkgever. Ze laten weten trots te zijn op het COA, staan achter de doelen van de organisatie, voelen waardering en zeggen de ruimte en de kansen te krijgen om optimaal te presteren.

Het COA gaat begin oktober de strijd aan om de titel van beste werkgever in de sector openbaar bestuur en veiligheid. De andere genomineerden zijn de gemeente Schijndel en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, van de drie noordelijke provincies.

In de sector zorg is onder meer Buurtzorg Nederland genomineerd. Dat bedrijf ontvangt prijs na prijs en heeft zijn manier van wijkzorg organiseren zelfs naar Japan kunnen exporteren. Bij de financials staan onder meer Robeco, dat ruziet met zijn Japanse eigenaar, en SNS Bank, dat eigendom van de staat is, in de top drie.