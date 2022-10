Yeşilgöz bezorgd over groeiend antisemitisme, verwijst naar FVD

Baudet haalde in een vlog een antisemitische complottheorie aan, toen hij zei dat de wereld bestuurd wordt door een elite die bestaat uit „kwaadaardige reptielen.” Door de geschiedenis heen werden Joden in antisemitische propaganda afgebeeld als reptiel. Van Meijeren noemde een journaliste „rioolrat”, nadat zij zich volgens hem schuldig had gemaakt aan „riooljournalistiek.” Ook deze term werd vaak gebruikt om Joden te ontmenselijken.

De vergelijkingen van Baudet en Van Meijeren roepen volgens Yeşilgöz „heel pijnlijke herinneringen” op bij „de Joodse gemeenschap en eenieder die de geschiedenis van Joden in ons land en Europa kent.” Volgens de minister zijn er parlementariërs die „hun hondenfluitje hebben ingeruild voor een heus blaasorkest.”

Icke

De minister vindt het verder „een gotspe” dat de Britse complotdenker David Icke, die de theorie over de elite als reptielen populair maakte, volgende week naar Amsterdam komt. De verontwaardiging daarover is volgens haar dan ook „te laat en te beperkt.” De gemeente probeert Icke te weren en Yeşilgöz steunt dat.

Yeşilgöz werkt onder meer aan een wet die het „ontkennen of verregaand bagatelliseren” van de Holocaust strafbaar maakt. „Maar met wetten en regels alleen zijn we er niet. We moeten ook een streep trekken door antisemitisch gedrag niet meer te tolereren.”

Volgens de minister is de strijd tegen antisemitisme „van ons allemaal.” „Vanuit medemenselijkheid, vanuit verantwoordelijkheid en vanuit een diep geworteld besef dat als de laatste Jood vertrokken is uit dit land, Nederland Nederland niet meer is.” Ze riep iedereen op zich uit te spreken, „niet alleen tijdens een demonstratie, maar ook op een verjaardag, in de klas en op Twitter. Laat weten dat wij met meer zijn, en dat wij het niet langer pikken.”