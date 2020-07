Vonnis in zaak neerslaan agent door trouwstoetmepper in Rotterdam

Ⓒ Illustratie: Petra Urban

ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam doet donderdag uitspraak in de zaak tegen de 26-jarige Shahid B., verdacht van het knock-out slaan van een agent. B. maakte op 30 augustus 2019 deel uit van een trouwstoet die overlast gaf. Toen de betrokken agent daar op de Westzeedijk in Rotterdam tegen optrad, gaf B. hem een harde klap tegen zijn achterhoofd. Het incident werd gefilmd, de beelden zijn ruim verspreid.