Ⓒ 123rf

Mijn zoon (18) ging voor het eerst met z’n vriendin op vakantie. Een weekje Antwerpen, dat was duurder dan ze dachten. De terugreis met de trein was al betaald. Op het station in Antwerpen ging het mis. Ze stapten in de verkeerde trein - een Thalys - naar Rotterdam. Van de conducteur mogen ze gelukkig gratis reizen tot het eerste station.