Speeltuin voor selfies

Medewerker Luca Randazzo (33) Ⓒ Amaury Miller

Zwemmen in een bad met marshmallows, zingen in de roze, aaibare karaokeruimte en dansen in de ballenbak: niets is te dol in de selfievriendelijke omgeving van de Wondr Experience, die vandaag de deuren opent in Amsterdam. Afgelopen tijd kwamen er honderden mailtjes binnen: „Vooral van jonge meisjes. Met de vraag waar ze zich kunnen omkleden en of ze een koffer kunnen meenemen.”