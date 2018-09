Donna Karan in één huis met Calvin en Tommy

Met de overname van Donna Karan, dat zowel onder eigen naam als onder het merk DKNY kleding op de markt brengt, is 650 miljoen dollar (593 miljoen euro) gemoeid. LVMH, het bedrijf achter de luxe merken Louis Vuitton, Moët en Hennessy, worstelde al een tijd met het bedrijf. Donna Karan was ooit toonaangevend op het gebied van zakelijke kleding voor vrouwen, maar had de laatste jaren moeite om aan te haken bij nieuwe trends op dat gebied.

"Het was de juiste tijd voor een verkoop", liet LVMH-bestuurder Toni Belloni weten. G-III bestempelde Donna Karan als een icoon van de internationale mode-industrie.