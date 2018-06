Pand Turkse stichting doelwit brandstichting

Het gaat om een gebouw waarin de Unie van Betrokken Ouders (UVBO) is gehuisvest. Dit is een stichting van hoogopgeleide Turken die zich onder meer inzetten om radicalisering te voorkomen. De stichting zou gelieerd zijn aan de Gülen-beweging. De Turkse president Erdogan en zijn aanhang wijzen de beweging aan als aanstichter van de recente mislukte coup.

Op beelden die met een bewakingscamera zijn gemaakt zijn twee mannen te zien die bij het pand bezig zijn. Nadat een steekvlam oplicht, rennen ze weg.

In Deventer is in de nacht van vrijdag op zaterdag eveneens brand gesticht bij een Turkse organisatie die in verband wordt gebracht met Gülen.

Camerabeelden