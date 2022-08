Dwangwet vooralsnog gewoon op komst Coalitiefracties verdeeld over asielplannen kabinet

Door onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wordt aangesproken door bezorgde inwoner Tom Potijk uit Albergen na afloop van de openbare raadsvergadering waar met de staatssecretaris is gesproken over het besluit van het kabinet om een vergunning af te geven voor een asielzoekerscentrum in Albergen. Ⓒ ANP / ANP

Den Haag - De coalitie is ronduit verdeeld over de lapmiddelen die het kabinet heeft gepresenteerd om de asielcrisis op te lossen. Alle partijen leggen de deal op hun eigen manier uit. De VVD stelt dat er geen dwangmaatregelen zoals ’Tubbergen’ meer komen, terwijl CU sommige kabinetsmaatregelen „pijnlijk” vindt en twijfelt over de juridische haalbaarheid ervan. Het kabinet gaf juist aan dat de ’dwangwet’ wél gewoon in consultatie gaat. De twee andere coalitiepartijen D66 en CDA staan achter de maatregelen waartoe het kabinet vrijdag heeft besloten.