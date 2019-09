Bizar wapen bij bijna fatale steekpartij

De camerabeelden laten vijf personen zien die op 14 augustus kort na het middaguur door het centrum van Almere lopen. Kort daarna ontstond er een ruzie met de 29-jarige man die ineens werd gestoken. Hij werd daarbij in ieder geval in zijn buik geraakt en overleed bijna aan zijn verwondingen. De politie zette die dag een helikopter in en deed een Burgernet-melding uitgaan, waarin het publiek werd opgeroepen uit te kijken naar vijf donkere tieners.

Op de beelden die nu via het opsporingsprogramma Bureau Flevoland naar buiten zijn gebracht is de groep duidelijk te zien. Dankzij een camera van het restaurant zijn er haarscherpe beelden van de vermoedelijke dader. De politie vraagt de man en getuigen zich te melden.

In de laatste jaren is het aantal zware steekincidenten in Nederland licht gestegen. Een criminoloog uitte eerder zijn zorgen in De Telegraaf over het gebruik van messen onder jongeren. Bezit en gebruik zou statusverhogend werken.