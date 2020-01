Amsterdam, Rotterdam en andere schakelen Citrix-servers uit

Den Haag had de Citrix-servers in de nacht van donderdag op vrijdag uitgeschakeld, maar vrijdagochtend zijn ze weer aangezet. Den Haag houdt de computersystemen in de gaten en overweegt om ze voor het weekeinde weer uit te zetten.

Aanleiding is een advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid van donderdag om de servers uit voorzorg uit te schakelen.

Ook kleinere gemeentenzoals de Friese gemeenten Achtkarspelen en Tietjerksteradeel hebben uit voorzorg de Citrix-server voor computersystemen van enkele eigen externe locaties uitgeschakeld. Dat gebeurde nadat deze week bekend was geworden dat er hackpogingen waren gedaan bij het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen.

Citrix ontdekte de fout zelf in december. Volgens de gemeenten wordt maandag een update uitgevoerd, die de kwetsbaarheden moet oplossen.