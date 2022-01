OM wil chauffeur vervolgen voor moord na doodrijden agent

De fatale aanrijding is geregistreerd door verkeerscamera's in de Rotterdamse Waalhaven. De vrachtwagenchauffeur reed op 7 juli motoragent De Korte (47) aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. Het slachtoffer gaf de verdachte een stopteken nadat die door rood zou zijn gereden. Aanvankelijk was de aanklacht van het OM doodslag.

Daarna zou de chauffeur de agent met een snelheid van 45 kilometer per uur hebben aangereden en hem volgens de officier van justitie honderden meters hebben meegesleurd. De vrachtwagenchauffeur is daarna doorgereden.

Bekijk ook: Familie doodgereden agent ziet aanrijding als moord

De vrachtwagenchauffeur uit Melissant (Zuid-Holland) moest zich op bevel van de rechter voor observatie laten opnemen in het Pieter Baan Centrum.

M. is betrokken geweest bij twee eerdere ongevallen, in 2015 en 2020. Bij het eerste incident was ook een motoragent het slachtoffer, die raakte door de aanrijding zijn arm kwijt. In 2020 was hij betrokken bij een ongeluk waarbij een 79-jarige vrouw overleed. Uit onderzoek bleek destijds dat de verdachte geen schuld had aan de dood van de vrouw. De zaak werd geseponeerd.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft intern onderzoek gedaan naar de chauffeur. Het AD schreef in juli vorig jaar dat het CBR meerdere alarmsignalen over de man had ontvangen, maar er niets mee had gedaan. Het CBR heeft onderzocht wat er bekend was over de chauffeur en hoe er gehandeld is. Over de inhoud van dat onderzoek deed het CBR geen uitspraken.