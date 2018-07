Ⓒ Peter Schoonen

LEIDSCHENVEEN - In Leidschenveen, onderdeel van de gemeente Den Haag, hebben zondagavond 2066 huishoudens enige tijd zonder stroom gezeten. Dat meldde netbeheerder Stedin op Twitter. De storing begon rond 20.15 uur. Rond half tien was de storing deels opgelost, een half uur later had iedereen weer stroom.