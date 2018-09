Zwarte Cross: nu eens geen pech met 't weer

,,Het was alle dagen prachtig weer. In eerdere jaren hadden we nogal eens pech met het weer'', aldus de organisatie zondag. Op de laatste dag traden onder meer Jovink, Direct en Yentl en De Boer op. SP-leider en muziekfanaat Emile Roemer trok veel publiek met een heuse heavy metal-set.

,,Domper was wel dat een jonge deelnemer aan de 125cc-motorrace bij een val een lichte hersenschudding opliep'', aldus de woordvoerder. ,,De race werd stilgelegd en aangezien hij voorop reed, heeft de jury hem tot winnaar uitgeroepen.''

De hoofdstunt van deze editie ging uit veiligheidsoverwegingen niet door. ,,Een Amerikaanse stuntman zou met een katapult 30 meter hoog en 80 meter ver worden weggeschoten om te landen in een enorme berg kartonnen dozen. Maar tijdens het testen in de uiterwaarden van de IJssel liep het gevaarte waterschade op.'' Als het aan de organisatie ligt, komt er volgend jaar een herkansing.

Met 220.000 bezoekers was Zwarte Cross vrijdag uitverkocht. Dat is voor het eerst in het twintigjarige bestaan van het festival. Het bezoekersaantal is bovendien een record: vorig jaar kwamen er 197.450 mensen naar het evenement in de Achterhoek.

Volgend jaar is de Zwarte Cross op 14, 15, 16 juli.