'Hiv-pil onmiddellijk invoeren in Nederland'

De EMA meldde vrijdag dat de pil, ook wel bekend als PrEP, een effectief en veilig preventiemiddel is. Daarmee is volgens de organisaties de laatste hobbel voor invoering in Nederland weggenomen.

,,Het is cruciaal dat de minister nu niet langer aarzelt en geen tijd verliest in de strijd tegen hiv. Jaarlijks vinden duizend nieuwe hiv-infecties plaats in Nederland. Door PrEP snel toe te voegen aan het bestaande hiv-preventiepakket kan de minister een groot deel van deze infecties voorkomen”, stellen de belangenbehartigers. In landen als de Verenigde Staten en Frankrijk is PrEP al langer beschikbaar.

Volgens de belangenclubs is de hiv-pil een noodzakelijke aanvulling op bestaande hiv-preventiemiddelen, zoals condooms, testen en snel behandelen. ,,Na dertig jaar condoompromotie weten we dat niet iedereen zijn leven lang condooms (goed) gebruikt; voor sommigen voldoen de huidige preventiemethoden niet. Met name voor mensen met een verhoogd risico op hiv biedt PrEP aanvullende en effectieve bescherming.”