Chaos bij pontjes door dichte IJtunnel

De politie heeft de GVB om een derde pont gevraagd om de doorstroming te bevorderen. Die gaat er echter niet komen, meldt de GVB. Er is alleen een grotere pont beschikbaar en die kan niet aanleggen bij centraal.

De grote drukte wordt volgens de GVB veroorzaakt doordat de IJtunnel is gesloten. Daarnaast vinden er zaterdag twee grote evenementen plaats: Roze Zaterdag en het festival Welcome to the Fute bij natuurgebied Het Twiske. We hebben een derde pont aangevraagd om de doorstroming te bevorderen @lisannevddrift @amsterdam_ij @AT5— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 23 juli 2016