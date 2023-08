Onwel geworden jongen die in Utrecht agent in gezicht trapt vast

UTRECHT - Een agent is vrijdag in Utrecht gewond geraakt nadat hij door een 16-jarige jongen die onwel was geworden in zijn gezicht werd getrapt. De jongen uit Amersfoort werd op dat moment geholpen door ambulancepersoneel en de politie. Hij is aangehouden en de agent heeft aangifte gedaan, meldt de politie zaterdag.

Beeld ter illustratie Ⓒ Politie