Melding gillende kinderen blijkt ruzie om frikandel

Agenten werden opgeroepen voor een ruzie in een woning waarbij de kinderen volgens de beller hard huilden en gilden. „Soms is niets wat het lijkt”, laat de politie weten. Ter plaatse bleek het meisje flink overstuur te zijn omdat haar broertje haar snack had opgegeten.

Eind goed, al goed want moeder bakte uiteindelijk gewoon een nieuwe ’del’, zo deelt de politie via Facebook.