Man (62) wil naar Sydney in Australië maar vliegt per ongeluk naar Amerikaanse Sydney

Dat vertelt Burnett tegenover de lokale zender KYVQ. „Ik zat in het vliegtuig en zag vlak voor het landen allemaal bergen bedekt met sneeuw. Toen wist ik: ik zit in de problemen”, aldus de Amerikaanse man.

Eenmaal aankomen rende hij in paniek naar een servicebalie waar hij werd geholpen door Carol Castellano. „Hij riep: ik heb een probleem! Ik moet naar Australië!”, vertelt Castellano. Ze vertelde hem dat hij zijn cruise vanaf Australië niet meer zou redden dus boekte ze voor Burnett een retourvlucht naar New York. Deze vertrok de volgende ochtend.

Wat was er misgegaan? Naar eigen zeggen is Burnett tijdens het boeken in de war geraakt door de vluchtnummers. „De ene afkorting is SYD en de andere is SDY, dat moet echt aangepast worden”, aldus de Amerikaan. Het enorme prijsverschil van een binnenlandse vlucht ten opzichte van een vlucht naar Australië deed bij Burnett ook geen alarmbellen rinkelen. „Ik was ontzettend blij zo’n koopje gevonden te hebben.”

Burnett heeft zijn droomreis verplaatst naar juni.

Milan Schipper

Verrassend genoeg is Burnett niet de eerste die ooit per ongeluk in het verkeerde Sydney belandde. De destijds 18-jarige Nederlandse Milan Schipper was in 2017 wereldnieuws toen hij per ongeluk in het besneeuwde Canadese Sydney landde terwijl zijn bestemming eigenlijk ook de Australische stad was.

Ook hij had een fout gemaakt tijdens het boeken. „Mijn ticket kostte ruim achthonderd euro. Reistijd 22 uur, inclusief twee keer overstappen. Chicago en Toronto. Vroeger was ik wel goed in aardrijkskunde, maar ik kon dat laatste stuk van Toronto naar Sydney niet zo goed voor m’n ogen halen”, zei Schipper toen.

Tijdens de laatste vlucht had hij door dat hij naar het verkeerde Sydney ging. In Canada was het 20 graden onder nul, ongeveer 45 graden kouder dan in Australië. De Canadezen wilden hem wel naar Australië helpen, een reis van nog eens 33 uur voor 1500 euro. Maar Schipper wilde terug naar Nederland.