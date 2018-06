EuroPride begint met Roze Zaterdag

Op de Dam volgt 's avonds de officiële openingsceremonie van de EuroPride, die tot en met 7 augustus duurt. De EuroPride is de internationale versie van de Gay Pride en vindt elk jaar in een andere Europese stad plaats.

Diverse bedrijven zijn op de festiviteiten van het evenement ingehaakt. Zo heeft Albert Heijn zeven AH to go winkels in de binnenstad omgetoverd tot AH to gay. Het is de tweede keer dat de supermarktketen dit doet. Ook Hema haakt erop in met speciaal ontworpen t-shirts met daarop of twee rookworsten of twee tompoucen met een hartje ertussen.

In het Stedelijk Museum is verder een speciaal programma in het kader van de EuroPride, met filmvertoningen en gesprekken. Op zaterdag 6 augustus is zoals ieder jaar de roemruchte Canal Parade, met tachtig bont versierde boten door de grachten van Amsterdam.