Meisje zwaar toegetakeld door hond

ELLEMEET - Op een camping in het Zeeuwse dorp Ellemeet, in de buurt van Renesse, heeft zich donderdagavond een drama afgespeeld. Een losgebroken hond heeft daar een jongen (11) en een meisje (7) zwaar toegetakeld. Het meisje was er het slechtst aan toe. Volgens de politie raakte ze zwaargewond. Het gaat om een broertje en zusje, afkomstig uit het Duitse stadje Kleve.