Verdachte Middel X-zaak vervolgd voor hulp tiental zelfdodingen

Tijdens een vorige zitting maakte justitie bekend dat ze 33 gevallen onderzocht waarbij mensen zelfmoord zouden hebben gepleegd met een zelfdodingsmiddel. Vijftien van hen zouden het zogenaamde Middel X hebben gebruikt. Uiteindelijk vindt nu vervolging plaats voor de hulp bij een tiental zelfdodingen. Justitie heeft ervoor gekozen om alleen de zaken te vervolgen waarin het duidelijkst zou blijken dat Middel X direct verband zou houden met het overlijden.

S. wordt daarnaast verdacht van het witwassen van 90.000 euro, het drijven van een medicijnengroothandel zonder vergunning en het in bezit hebben van 3300 tabletten zonder vergunning. Met het geld dat de man verdiende door het verstrekken van de medicijnen zou hij in zijn levensonderhoud hebben voorzien. S. is lid van de Coöperatie Laatste Wil, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Hij is geen arts of apotheker.

S. werd in juli 2021 opgepakt en is momenteel onder voorwaarden op vrije voeten. Het onderzoek begon in mei van dat jaar, toen een vrouw uit Best aan het middel overleed. Daar werden het middel en gegevensdragers gevonden die leidden naar Alex S.

’Bijzondere zaak’

Er was veel belangstelling voor de zitting. „Dit is best een hele bijzondere zaak”, zei de voorzitter van de rechtbank bij aanvang. Voorafgaand liepen enkele tientallen mensen in een demonstratieve optocht van het station van Den Bosch naar de rechtbank. Deze leden van de Steungroep Dappere Burgers bezoeken zittingen van verdachten die terecht staan voor de verkoop van Middel X. Ze droegen witte hesjes en een spandoek met de tekst ’Baas over eigen sterven’.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat nu gepland op 3 juli. Als er meer tijd nodig is dan heeft de rechtbank ook de dag erna vrijgehouden om de zaak af te ronden.