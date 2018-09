’Onbetrouwbare’ site uit de lucht na rel op twitter

In de mail is verder te lezen dat Souad Bokani ’50% vooruit’ zou moeten betalen als ze tóch van de diensten van Webstick gebruik wil maken. De website is inmiddels uit de lucht na de verspreiding van het nieuws en de daarbij horende verontwaardiging.

Niet bekend bij KvK

Onze redactie probeerde Webstick-eigenaar Martijn Assie te laten reageren, maar er is geen spoor van hem te bekennen. Na een korte zoektocht werd verder duidelijk dat Webstick een onderneming is die de wenkbrauwen laat fronsen. Zo laat de foto via Google Maps zien dat de zaken vanuit een flat zouden worden gedaan. Daar komt bij dat het bedrijf ook niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij de ondernemersinstantie zei een medewerker tegen onze redactie dat Webstick „op dit gebied al niet betrouwbaar is”. Ook de eigenaar zelf is niet bekend bij de KvK.

Zeg @websticknl, heeft die Aziatische dame op jullie website wel een normale naam? @AzizBokazini @SafaTweets pic.twitter.com/a2w2Bsv7uj— AA (@rredouan106) July 21, 2016

De recensies op het bedrijf Webstick via Google zijn ook louter negatief, maar de kans is groot dat dit reacties zijn naar aanleiding van de tweet van Aziz Bokani.

Volgens website DutchTurks.nl, die Assie wel te spreken kreeg, zou hij in Argentinië zitten.

Aziz Bokani’s zusje Souad heeft inmiddels contact gehad met het politiebureau om haar verhaal te doen, meldt RTL Nieuws. Ze doet aangifte.

Vandaag vroeg zusje een offerte aan voor 'n #website bij Websticks.nl Hun reactie was ronduit #discriminerend. #boos pic.twitter.com/5YI4ketMgX— Aziz (@AzizBokazini) July 21, 2016

@AzizBokazini is dit echt gebeurd? Wat fucking belachelijk, aanklagen die hap— Floris (@WTFloris) July 21, 2016