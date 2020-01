Reisbranche steeds nerveuzer om coronavirus

Luchtvervoer is de belangrijkste oorzaak van de verspreiding. „Ja, we maken ons zorgen. Als het besmettelijke virus opduikt in bekende toeristenoorden zoals bijvoorbeeld Spanje, Turkije of de Antillen, gaan Nederlandse vakantiegangers mogelijk afhaken. Terwijl het nu de tijd is voor de zomerboekingen”, zegt voorzitter Frank Oostdam van koepelorganisatie ANVR.

Toch benadrukt hij dat paniek niet nodig is.

„Met uitzondering van bepaalde delen van China gaan alle reizen door. We staan in nauw contact met Buitenlandse Zaken en het RIVM. Het is onzeker hoe het virus zich gaat ontwikkelen. Alle reisorganisaties zijn alert. Zij krijgen telefoontjes van bezorgde reizigers, maar kunnen iedereen vooralsnog geruststellen. We nemen met onze vakanties geen enkel risico.”

Schiphol

Vooralsnog worden er geen extra maatregelen genomen op Schiphol om besmette reizigers op te sporen en isoleren.

Ook KLM, dat veel vluchten van en naar China uitvoert, zegt zich bewust te zijn van de ongerustheid onder passagiers, maar dat daar geen reden voor is. „Neem de normale hygiëne in acht, zoals handen wassen, en vermijd contact met zieke mensen. Bij koorts gelijk een dokter raadplegen”, luidt het advies.