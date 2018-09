Turkije vraagt om snelle uitlevering Gülen

Turkije is erg gebrand op de uitlevering van de 75-jarige islamitische geleerde. President Erdogan geeft hem de schuld van de mislukte greep naar de macht in Turkije, vorige week. Gülen verblijft al sinds 1999 in ballingschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

De bewindsman zei dat de VS hebben voorgesteld een commissie te benoemen die het verzoek tot uitlevering onderzoekt en dat Turkije bereid is er zitting in te nemen. Turkije is volgens Cavusoglu bang dat Gülen de wijk naar een ander land neemt als de procedure lang gaat duren.

Turkije dringt er verder bij Athene op aan acht Turkse officieren die direct na de coup per helikopter naar Griekenland vluchtten, over te dragen. De helikopter is al teruggegeven, maar een besluit over de officieren kan nog even duren. Het achttal heeft namelijk politiek asiel in Griekenland aangevraagd.