Donald Trump uitgejouwd om boosterprik

Ondanks het meermaals ophemelen van de inspanningen die zijn regering gedaan heeft om coronavaccins te laten ontwikkelen, praat Trump maar zelden in het openbaar over zijn eigen vaccinatie. Afgelopen zondag deed hij dat wel, tijdens een gesprek met Fox News-presentator Bill O’Reilly waarover CNN bericht.

Zodra Trump positief antwoordt op de vraag of hij zijn boosterprik al gekregen heeft, ontstaat er boegeroep onder een deel van het aanwezige publiek. Trump probeert vervolgens zelf het publiek te sussen. „Niet doen, niet doen...! (...) We hebben tientallen miljoenen levens gered.”

De voormalige president zei in september in een interview met The Wall Street Journal nog dat hij ’wellicht niet voor de booster zou gaan’. „Ik ben er niet tegen, maar ik voel me goed. Het is wellicht niets voor mij”, verklaarde hij toen.