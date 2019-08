Trump wil geen geld verliezen aan windmolens

Donald Trump spreekt tijdens de G7-top in Biarritz, Frankrijk. Ⓒ EPA

BIARRITZ - President Donald Trump is trots op de enorme rijkdom die de Verenigde Staten bezitten en wil die niet verliezen aan windmolens. „Ik ga de economie van de VS niet in gevaar brengen door geld te verspillen aan dromen en windmolens”, zei Trump op de G7-top in het Franse Biarritz.