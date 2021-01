’Plan om Democraten te vermoorden bij Capitool’

Niet alle informatie wordt gedeeld. De politici hebben van de politie gehoord dat ze geen namen van organisatoren, tijdstippen of andere informatie moeten delen. Ook de maatregelen blijven geheim.

Duidelijk is dat de parlementariërs zijn geïnformeerd over zeker drie samenzweringen om de Amerikaanse regering omver te werpen. Allereerst heeft een gewapende groep de ’grootste gewapende demonstratie ooit op Amerikaans grondgebied’ aangekondigd. Een ander plan is om Ashli Babbitt te eren, de vrouw die stierf in het Capitool.

Witte Huis en Capitool

Een derde plan, waarover drie politici tegenover de HuffPost hebben verklaard, houdt in dat demonstranten het Capitool moeten omsingelen, de Democraten ervan weerhouden om naar binnen te gaan – en ze ’desnoods te doden’ – waarna de Republikeinen het gebouw kunnen overnemen. Afvallige Republikeinen die zich tegen Trump hebben gekeerd, kunnen ook worden geslachtofferd.

Ook zouden ze het Witte Huis en het Hooggerechtshof omsingelen. De afscherming van het Witte Huis zou president Trump ’beschermen’ en het Hooggerechtshof moet ondertussen buitenspel worden gezet.

Parlementslid Marjorie Taylor Greene doet haar schoenen uit voor nieuwe veiligheidsmaatregelen. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Politici zijn ’zeer bezorgd’ over het telefoontje van de politie waarin ze hoorden over de plannen. Ze voelen zich onveilig. „Het is best overweldigend”, zegt een van hen. Er hangt een ’ogen open-mentaliteit’. De politie en de Nationale Garde zouden zich voorbereiden op tienduizenden demonstranten bij het Capitool. Er wordt prikkeldraad aangelegd.

Inauguratie Biden

Ook over de inauguratie van Joe Biden wordt gesproken. Zo is dinsdag een man opgepakt die zou hebben gedreigd om Democraten neer te schieten tijdens de ceremonie van volgende week. Louis Capriotti (45) zou die bedreigingen hebben geuit in een voicemailbericht aan een lid van het Huis van Afgevaardigden.

Louis Capriotti dreigde om Democraten te vermoorden. Ⓒ Cook County Sheriff’s Office

Hij zei volgens de New York Post: „Wie denkt dat Joe Biden zijn hand op de Bijbel legt en in dat f**king Witte Huis stapt de 20e, dan hebben ze het f**king mis. We zullen het motherf**ing Witte Huis omsingelen en iedere f**king Democraat vermoorden die de laan opstapt.”

Capriotti zou al jarenlang politici lastigvallen op hun voicemail met racistisch en gewelddadig taalgebruik. Hij zit voorlopig vast.