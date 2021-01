Omtzigt vertelt met vuur spelende ’Haagse kliek’ de waarheid

Buitenland

Per ongeluk 400.000 Britse politiebestanden verwijderd na ’coderingsprobleem’

Zeker 400.000 politiebestanden zijn per ongeluk verwijderd uit de digitale database van de Britse politie na een „coderingsprobleem”, meldt de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel woensdag. Volgens Patel wordt geprobeerd de bestanden te herstellen, al is nog onduidelijk of dat gaat luk...