Littekens na ’lunchtimelift’

De Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen (NVPC) heeft minister Schippers van Volksgezondheid gevraagd om de behandeling te verbieden. Threadlifts zijn namelijk weer in opkomst, maar de behandeling werkt slechts tijdelijk en is gevaarlijk, legt NVPC-bestuurslid en plastisch chirurg Ali Pirayesh uit.

„Met een naald rijg je een soort visdraden in het gezicht. Aan dat draad zitten een soort haakjes of kegeltjes, die in het weefsel onderin de huid grijpen. Met een lusje trek je het strak”, legt Pirayesh uit. Maar het effect duurt slechts enkele weken. De draden zijn afbreekbaar en tijdens dat proces vormt zich littekenweefsel onder de huid. Die verstrakt daardoor.’’

Er is echter nog een tweede gevaar, weet Pirayesh. „De behandeling kan door elke basisarts die een cursusje van een dag heeft gevolgd, gedaan worden. Maar vaak gebeurt het in een niet-steriele omgeving. Als er dan bacteriën meekomen, liggen ontstekingen op de loer. Bij botox of veilige fillers kan je gemakkelijk ingrijpen, maar bij threadlifts is het potentieel desastreus. Sommige mensen houden onbehandelbare littekens.”

Hoe vaak het misgaat, weet de NVPC niet. Evenmin is duidelijk hoe vaak de threadlifts precies worden aangebracht. „Elk borstimplantaat dat wij inbrengen moet worden geregistreerd. Dit is eigenlijk ook een implantaat, maar dat mag iedere arts inbrengen. Wij zien het dus niet.” Wel bleek uit een onderzoeken onder 77 leden van de NVPC dat 14 procent van hen maandelijks mensen op bezoek kreeg met complicaties na een threadlift.

De vereniging wil ook consumenten waarschuwen voor de behandeling, waarvoor prima alternatieven zijn. „Het klinkt geweldig natuurlijk; een facelift zonder snijden. Er wordt zelfs mee geadverteerd als ’happy lift’ of ’lunchtimelift’. Alsof je in je pauze even naar de winkel op de hoek loopt. Maar er is nogal een verschil tussen een behandeling van iemand die een cursus van een dag heeft gedaan, of een plastisch chirurg die vijftien jaar is opgeleid.”

Minister Schippers kon gisteren niet reageren op het voorstel van de NVPC, maar een woordvoerder van het ministerie liet weten dat het standpunt van de vereniging bekend is. „Het is primair aan de beroepsgroepen om hier afspraken over te maken. Zij bepalen zelf welke behandelingen wel en niet toegepast dienen te worden.”

De NVPC ziet dat als een patstelling. „Dat is alsof je met niet-piloten afspraken moet maken over vliegveiligheid.”