Politie vindt gestolen schilderij terug; museum wist niet dat het weg was

Het gaat om een kopie van Leonardo Da Vinci’s Salvator Mundi, waarschijnlijk geschilderd door Giacomo Alibrandi in het begin van de 16e eeuw. Het museum is al maanden dicht vanwege de coronacrisis. De ruimte waar het werk hing was ook al lange tijd niet geopend. Daarom was de diefstal nog niet bekend, zo meldt The Guardian.

Het kostbare kunstwerk werd in een kast in een Napolitaans appartement gevonden, na volgens openbaar aanklager Giovanni Melillo ’briljant politiewerk’. De 36-jarige eigenaar is aangehouden.

De Salvator Mundi van Da Vinci, het origineel dus, werd drie jaar geleden geveild voor 450 miljoen dollar en is daarmee het duurste schilderij ooit.