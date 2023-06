Premium Het beste van De Telegraaf

’Ons systeem lijkt gebroken’ Zwaar gestoorde dader van gijzeling en misbruik in Groningen liep die dag weg uit kliniek Veldzicht

Door Bart Olmer

Paniek bij de opvang voor dakloze vreemdelingen aan de Helsinkistraat in Groningen; agenten komen af op een melding van een gijzeling van een twintigjarige medewerkster door een gestoorde, ongedocumenteerde vreemdeling. Ⓒ Persbureau Meter

Balkbrug - Onder personeel van psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug is onrust ontstaan vanwege opnieuw een zeer ernstig geweldsincident waarbij de kliniek is betrokken. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.