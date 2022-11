Immigratiecrisis weer bovenaan Europese agenda

Illegale immigratie tussen Noord-Afrika en Italië vormt al jaren een probleem. Na de pandemie draait de levensgevaarlijke mensensmokkel weer op volle toeren. De onlangs aangetreden rechtse Italiaanse regering wil de instroom beperken en heeft daarom onlangs een ’hulpschip’ de toegang tot alle havens ontzegd.

Aan boord van de Ocean Viking zaten ruim 200 migranten. Het schip is van hulporganisatie SOS Mediterranée en pikt regelmatig mensen op die illegaal de oversteek naar Europa proberen te maken.

Volgens premier Giorgia Meloni fungeren dit soort schepen als ’taxi- en veerdiensten’. Frankrijk reageerde furieus op de Italiaanse actie en weigert een eerdere belofte om 3.500 asielzoekers over te nemen. Uiteindelijk heeft Parijs besloten dat het schip mocht aanmeren in havenstad Toulon.

Komende vrijdag gaan de EU-migratieministers formeel over ’alle routes’ spreken. Maar het geruzie tussen Parijs en Rome vestigt vooral de aandacht op de Centraal-mediterrane route. Maandag lanceerde eurocommissaris Ylva Johansson een ’actieplan’. Het is oude wijn in nieuwe zakken: het plan bestaat uit twintig actiepunten met veel oproepen tot overleg, nauwere samenwerking en snellere uitvoering van bestaande plannen.

Onhoudbaar

„De situatie is onhoudbaar”, stelt de Zweedse eurocommissaris. „Het is een van de gevaarlijkste routes en de instroom is met 90.000 migranten verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.” Veel mensen die aan boord van bootjes stappen zijn volgens Brussel geen echte vluchtelingen. „De meeste mensen komen naar Europa om geld te verdienen.”

Ondanks de duidelijke taal hoeft Italië niet op steun te rekenen van Brussel als het gaat om weigeren van hulpschepen. De Europese Commissie wil liever werken aan legale migratieroutes en terugkeerafspraken met landen. Volgens sociaaldemocraat Johansson heeft deze aanpak succes, „Maar zijn er nu weer andere nationaliteiten die de route gebruiken.”

Nederlandse kansen

Voor Nederland is het extra EU-overleg een kans om onze problemen aan het voetlicht te brengen. Nederland pleit voor snellere terugkeer van illegalen en naleving van de Dublin-afspraken. Premier Mark Rutte beloofde afgelopen weekend als VVD-voorman werk te willen maken van een lagere asielinstroom.

Maar of Nederland voor een snelle oplossing in Brussel moet zijn is nog maar zeer de vraag. Door verdeeldheid onder lidstaten en een halsstarrige houding bij het Europees Parlement komt een nieuwe Europese aanpak al jaren niet van de grond. Een pijnpunt is het overnemen van immigranten in zuidelijke lidstaten. Afgelopen zomer spraken verschillende EU-landen af om vrijwillig duizenden mensen over te nemen. Maar dat is volgens Johansson in de praktijk bij zo’n honderd gevallen gebeurd.