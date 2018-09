Barbecuevlees nog steeds vies

In totaal werden 28 stukken barbecuevlees van negen verschillende supermarktketens onderzocht op bacteriën. Daarvan bleek 40 procent besmet met één of meer soorten (potentieel gevaarlijke) bacteriën. Een vijfde van het geteste vlees was volgens Wakker Dier al aan het bederven. Kippenvlees zou het vaakst zijn besmet.

Barbecueliefhebbers kunnen de kans op een voedselinfectie flink verkleinen door het rauwe vlees niet in de zon te laten liggen en het goed door te bakken. Ook zouden ze niet dezelfde vork moeten gebruiken voor rauw en gebakken vlees. Bij warm weer vermenigvuldigen bacteriën zich sneller en produceren ze meer gifstoffen.