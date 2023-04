Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze onderschatten me, totdat ze me googelen’ Deze Limburger drijft overheden en bedrijven tot wanhoop met succesvolle claims

Door Marie-Thérèse Roosendaal

Clemens Meerts: „Ik vind het heerlijk om die bekakte hooghartigheid in het stof te laten bijten.” Ⓒ Rias Immink

Meester in het vechten, opperluis in de pels, Don Quichot met stropdas, het zijn maar drie van de predicaten die Clemens Meerts kreeg. Zijn naam wordt zelfs wel eens verhaspeld tot Claim ’ns Meer. „Heerlijk om die bekakte hooghartigheid in het stof te laten bijten”, zegt de schrik van ambtenaren, directeuren en bestuurders.