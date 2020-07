Carrie Symonds, verloofde van Boris Johnson, te hoop tegen ’apenarbeid’ kokosindustrie

Symonds mengt zich openlijk in het debat dat werd aangezwengeld door The Telegraph. Meerdere supermarktketens stoppen met de verkoop van kokosnootproducten omdat er dierenmishandeling in het spel zou zijn, zoals blijkt uit onderzoek.

Apen worden gebruikt als ’arbeiders’ en moeten de kokosnoten onder meer uit de bomen halen, maar worden volgens natuurorganisaties zeer slecht behandeld.

Symonds noemt op Twitter namen van supermarkten die zijn gestopt. „Het wordt tijd voor ALLE supermarkten om hetzelfde te doen”, aldus Symonds.

Tekst gaat verder onder tweet.

Een van de drie supermarkten die ze vervolgens noemt, zegt ook te stoppen met bepaalde producten waarbij de apenmishandeling speelt. Een andere supermarkt zegt de zaak te onderzoeken. De derde, Tesco, de grootste supermarkt van Groot-Brittannië, zegt de genoemde producten niet te verkopen. Bij de huismerkvariant worden geen apen gebruikt in de vervaardiging, aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

Bekijk ook: Boris Johnson vernoemt zoontje naar artsen