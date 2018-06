Koopwoningen fors duurder

Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De huizenprijzen zitten nog altijd in de lift. In juni werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster de grootste prijsstijging voor bestaande koopwoningen op jaarbasis in bijna negen jaar gemeten. Voor een woning moest vorige maand gemiddeld 4,6 procent meer worden betaald dan een jaar eerder.