’Al met al is het een meerjarenproject geworden’ Kasteel in de achtertuin: echtpaar herbouwt Huize Gramsbergen

Door Edwin Rensen

Ⓒ Robert Hoetink

Gramsbergen - Een heus kasteel verrijst in de achtertuin van Gert en Carina Kelder in Gramsbergen. Ze gaan er zelf in wonen. Vierhonderd meter van de locatie verwijderd stond tot 1882 Huize Gramsbergen. „We bouwen elementen zo goed mogelijk na”, zegt Gert Kelder. Het botenhuis met zomp en de kasteelhoeve zijn inmiddels klaar.