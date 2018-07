Fraser op zijn plek bij Vitesse

De aanwezigheid van een echte Engelsman in een spelersgroep, waar met talenten van Chelsea, een Chinees, een Israëlier, een Nigeriaan en een Braziliaan hoofdzakelijk Engels wordt gesproken, is best handig. Myers geeft de technische staf in Arnhem extra kleur. Hij is niet door de Londense club uitgeleend, maar is officieel in dienst getreden van Vitesse.

Vanavond tegen West Bromwich Albion en zaterdag tegen FC Porto kan Fraser ontdekken waar zijn nieuwe club staat en of die kans maakt om een rol te gaan spelen in de subtop van de eredivisie.

Het plezier straalt er vanaf bij jou en je nieuwe staf.

Fraser, lachend: "Ik bof. Met Edward Sturing en Raimond van der Gouw heb ik een assistent en een keeperscoach die de cultuur van deze club kennen en uitdragen. Heel belangrijk als je bij een club binnenkomt. Met Myers hebben we er iemand bij die door zijn ervaring als speler en trainer in Engeland iets extra’s toevoegt aan zo’n groep. Een mooie man, een workaholic, gretig en vanaf het begin paste hij er bij.”

Is een coach van Chelsea een voorbode van meer spelers uit Londen?

"We hebben twee spelers van Chelsea, de Braziliaan Nathan en Lewis Baker. Als er iemand uit de buitencategorie zich nog aandient in de laatste fase van de transferperiode kan er nog een poging worden gedaan door de club om de selectie te versterken. Maar eigenlijk hebben we het op dit moment redelijk staan. Vitesse heeft veel talenten in de eigen opleiding en die worden zeer gewaardeerd binnen de eigen club. Die jongens moeten we helpen richting het eerste elftal. We hebben niet voor niets zes jonge talenten laten doorstromen.”

Voor de spitspositie maakt de Chinees Zhang zich sterk?

"Ook pas 19 jaar. Hij is hier vorig jaar gekomen en debuteerde in de tweede helft van het seizoen. Hij speelt voor China en is zeer talentvol. Hij moet nog leren zijn krachten goed te verdelen. Maar ach, door een paar keer vallen word je meestal wel sterker. Zhang is een mentaal zeer sterke jongen, die bereid is om keihard te trainen. Dat straalt trouwens van de hele groep af.”

Met de vorige Chinees had je andere ervaringen…

"Ik wil ADO Den Haag op geen enkele wijze tekort doen. Ik heb bij die club een aantal zeer leerzame jaren gehad. Vitesse heeft ook een buitenlandse eigenaar en je kunt ze niet vergelijken. Hier is men wat verder. Ik denk dat Vitesse een organisatie heeft, waar ADO graag naar toe wil.”

Vitesse is bij jou uitgekomen omdat je juist bij ADO hebt bewezen dat je onder extreme omstandigheden altijd de rust bewaarde.

"Ik denk dat ik buiten Den Haag altijd meer waardering heb gekregen. Ik wist wel hoe ze intern bij ADO over me dachten. Mark van der Kallen en de helaas te vroeg overleden Paul Beyersbergen wisten mij al heel snel op waarde te schatten. Een klein deel van de supporters had ook een bepaald beeld van mij, maar die waren aan het begin van het seizoen gek gemaakt omdat ze doelstellingen te horen kregen die totaal niet reëel waren. Voor hen was de elfde plek niet genoeg. We hebben met ADO misschien nagelaten om iets extra’s te presteren, maar we konden natuurlijk ook geen vijfde worden.”

Wat is bij Vitesse een reële ambitie?

"Vitesse heeft als club de ambitie om de top vijf aan te vallen, maar als je bij de eerste acht kunt komen doe je het goed met zoveel jonge talenten. Met jeugd ben je gauw wisselvallig en we hebben ook geen begroting waarmee je in de top kunt meedraaien. Ik weet niet welke uitspraken de mensen van de club gaan doen. Maar de organisatie in Arnhem is degelijk en de ambities zijn over het algemeen vrij gezond.”

Is in de FOX Sports Cup het nieuwe Vitesse zichtbaar?

"We treffen geen kleine ploegjes in onze eigen FOX Sports Cup. Na de wedstrijd tegen FC Porto (zaterdag) zal in grote lijnen duidelijk zijn hoe Vitesse in de competitie gaat spelen.”