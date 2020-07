LIVE | Iedere minuut een coronadode in de VS

In de Verenigde Staten is woensdag ongeveer iedere minuut iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De VS registreerden woensdag 1461 nieuwe sterfgevallen, de grootste stijging sinds 27 mei toen er 1484 coronadoden waren. Dat blijkt uit tellingen van persbureau Reuters. Tot nu toe zijn meer dan 150.000 Amerikanen gestorven aan het longvirus, het hoogste aantal ter wereld.

Landelijk zijn de sterfgevallen door Covid-19 al drie weken op rij gestegen, terwijl het aantal nieuwe besmettingen van week tot week onlangs voor het eerst sinds juni is gedaald.

Een piek in infecties in Arizona, Californië, Florida en Texas deze maand heeft ziekenhuizen overweldigd. De stijging heeft de staten ertoe gedwongen een ommekeer te maken in de heropening van hun economieën die in maart en april door lockdowns werden getroffen om de verspreiding van het virus te vertragen.

Texas telt deze maand landelijk gezien met bijna 4300 de meeste doden, gevolgd door Florida met 2900 en Californië waar 2700 Amerikanen stierven. Terwijl de sterfgevallen in juli in deze drie staten snel zijn gestegen, zijn in New York en New Jersey tot nu toe meer dodelijke slachtoffers gevallen.

Het laatste nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Brazilië breekt dagelijkse coronarecords

Leden Huis van Afgevaardigden VS moeten mondkapje dragen

Opnieuw recordaantal coronabesmettingen in Australische staat Victoria

Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in België blijft stijgen

België zet Nederland op code oranje

Financieel:

Sport:

Bekijk hier het coronanieuws van woensdag 29 juli.