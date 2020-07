LIVE | Laagste aantal coronapatiënten op ic sinds maart

Op de intensive cares liggen veertien mensen met het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds de begindagen van de uitbraak, begin maart. Op woensdag lagen zeventien patiënten op een intensivecareafdeling.

Op 16, 17, 21 en 23 juli behandelden de intensive cares vijftien mensen aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 63 naar 66. Dat betekent dat ziekenhuizen bij elkaar tachtig coronapatiënten behandelen, evenveel als op woensdag.

Het aantal ziekenhuisopnames is in de afgelopen weken iets gestegen. Tussen 29 juni en 5 juli werden vijf mensen in een ziekenhuis opgenomen, dus minder dan één per dag. Vorige week kwamen negentien mensen in een ziekenhuis te liggen, bijna drie per dag. Daar staat tegenover dat andere patiënten opgeknapt het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is de situatie in de ziekenhuizen „heel stabiel zonder regionale bijzonderheden.”

Op de intensive cares liggen ook 564 mensen met andere aandoeningen, dertien meer dan op woensdag. In totaal behandelen intensivisten dus 578 mensen. Dat aantal schommelt nu al twee maanden rond de 600. Onder normale omstandigheden behandelen intensive cares zo’n 900 mensen, waarvoor 1150 bedden beschikbaar zijn. Dit betekent dat ongeveer de helft van alle ic-bedden momenteel niet gebruikt wordt.

Record

Ook in India grijpt het virus om zich heen. Het aantal vastgestelde besmettingen steeg er donderdag met ruim 52.000 naar bijna 1,6 miljoen. Het was de eerste keer dat in een etmaal meer dan 50.000 nieuwe coronagevallen worden gemeld in het land, waar het dodental op bijna 35.000 staat.

In Europa is het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen. Daar zijn meer dan 300.000 besmettingen en 46.000 doden gemeld. Ook in grote Europese landen als Frankrijk, Italië en Spanje zijn in enkele maanden tijd tienduizenden patiënten overleden.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen in de wereld ligt vermoedelijk fors hoger dan wordt gemeld. Dat komt omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Sommige mensen merken niet dat ze besmet zijn, terwijl andere patiënten wel ernstig ziek worden.

Ook het officiële dodental dat wordt gemeld door overheden geeft soms geen volledig beeld. Dat cijfer komt niet overal op dezelfde manier tot stand.

