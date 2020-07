LIVE | Staatsschuld loopt door coronacrisis op tot 385 miljard euro

De overheid heeft in reactie op de coronacrisis flink de portemonnee getrokken en daardoor is de staatsschuld in juni opgelopen tot 385 miljard euro. Die is daarmee 37 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De overbruggingsmaatregel voor bedrijven die omzet verloren vanwege het coronavirus bleek een grote kostenpost. Het Rijk was 7 miljard euro kwijt aan deze zogenoemde Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In de eerste helft van 2020 lagen de uitgaven van de overheid structureel 17 miljard euro hoger dan een jaar eerder.

Daar kwam nog bij dat de overheid in het tweede kwartaal 17 miljard euro minder belastingen heeft ontvangen. Dat komt met name omdat bedrijven voor sommige belastingen uitstel van betaling kregen vanwege de coronacrisis. Daardoor ontving het Rijk minder omzet-, loon-, en vennootschapsbelasting.

