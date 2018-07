’Republikeinse delegatie geveld door norovirus’

Hoewel er niet 100 procent zekerheid is dat de leden door het virus zijn geveld, wijst alles erop dat de Republikeinen de besmettelijke ziekte onder de leden hebben, meldt The Washington Post.

De in totaal 36 gedelegeerden verblijven in het Kalahari Resort in Sandusky, Ohio, op zo’n 50 kilometer afstand van Cleveland. Volgens een woordvoerder van de delegatie heeft één van de leden het virus meegenomen uit Californië en vervolgens zijn collega’s besmet. „We doen er alles aan om te voorkomen dat het virus zich nog verder verspreidt”, aldus Kaitlyn MacGregor, uitvoerend directeur van de delegatie in Californië.

De timing van de uitbraak is allerminst gelukkig. Het hoogtepunt van de conventie wordt morgen verwacht, als Trump zijn speech houdt waarin hij de Republikeinse nominatie accepteert.