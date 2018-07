Paus pakt de tram naar Krakau

Ⓒ AFP

ROME - Paus Franciscus wijkt nogal eens af van het protocol dat hem qua vervoer het liefst in pausmobielen en limousines ziet plaatsnemen. Maar de Argentijnse kerkvorst heeft dit keer bedacht dat hij per tram wil aankomen bij de plek waar in de Poolse stad Krakau over een week de Wereldjongerendagen beginnen.