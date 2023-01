Eindelijk pak sneeuw voor wintersportgebieden Alpen

De Franse Alpen krijgen zondag als eerste te maken met verse sneeuw. Daarna volgt ook de zuidkant van de Zwitserse Alpen en de Italiaanse Alpen boven de 1800 tot 2000 meter. Boven de sneeuwgrens, die daalt naar 1100 tot 1400 meter, kan er 30 tot 40 centimeter sneeuw vallen, aldus het weerbureau. Vanaf maandag is het gedaan met de sneeuw aan de zuidkant van de Alpen, maar in delen van Oostenrijk kan er nog 10 tot 20 centimeter vallen.

Volgende week is de meeste sneeuw vooral voor de west- en noordkant van de Alpen. „Alles bij elkaar kan er een halve tot lokaal een meter verse sneeuw vallen”, voorspelt Weeronline. De sneeuwvalgrens daalt verder tot onder de 1000 meter. Wie dit weekend vanuit de Alpen terugreist naar Nederland heeft zaterdag nog droog weer. Zondag regent het op veel plaatsen, vooral in Frankrijk. Reizigers via Duitsland houden het overwegend droog.