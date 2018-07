Waarde Mercedes SLR Stirling Moss vervijfvoudigd

Met een prijskaartje van 1,2 miljoen euro (inclusief Nederlandse autobelastingen) was de verre van praktische Mercedes-Benz SLR Stirling Moss uiteraard niet het koopje van de week. Maar met een oplage van 75 stuks was de open tweezitter natuurlijk wel een exclusieve verschijning.

En die lage oplage betekent nu zeven jaar na de marktintroductie dat de SLR Stirling Moss een prijzig object is geworden. In Duitsland alleen staan er vier te koop en de eigenaren daarvan vragen prijzen tussen de 3,2 en 4 miljoen euro. Let wel, tax-free kostte de SLR Stirling Moss in 2009 rond de 750.000 euro. Daarmee pakken de bezitters van het viertal een leuk rendement wat geen enkele bank had kunnen bieden.