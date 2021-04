Erdogan ’vernedert’ EU-baas met sofa-incident

Buitenland

Zwangere vrouw met kind (2) zonder mondkapje in vliegtuig: ’Jullie moeten weg’

Een Amerikaans gezin is vlak voor vertrek in een vliegtuig in Florida in de problemen gekomen omdat ze zich volgens een stewardess niet aan de mondkapjesplicht hielden. In een video is te zien dat een tweejarig kind bij haar moeder op schoot zit te eten, zonder masker op.